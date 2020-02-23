Погоня за Ювентусом продолжается: Лацио обыграл Дженоа

Новости спорта:Лацио в яркой "перестрелке" нанес поражение Дженоа.

Лацио обыграл Дженоа (3:2) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии.

Орлы повели в счете уже на 2-й минуте матча после точного удара Адама Марушича. В начале второй половины встречи Чиро Иммобиле удвоил преимущество Лацио. Это 27-й гол нападающего в текущем розыгрыше Серии А. Чиро — лучший бомбардир турнира.

Дженоа быстро сократил отставание усилиями Франческо Кассаты. На 71-й минуте Данило Катальди забил третий гол Лацио в матче.

В концовке встречи Грифоны забили еще раз — Доменико Кришито реализовал пенальти. На последних минутах сравнять счет Дженоа не удалось.

Лацио идет на втором месте Серии А, уступая Ювентусу одно очко. Дженоа занимает 18-ю позицию.