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По стопам Динамо: Шахтер в компенсированное время дожал Десну (Фото)

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По стопам Динамо: Шахтер в компенсированное время дожал Десну (Фото)
19:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Десна сумела выстоять в Харькове под напором чемпиона страны.

В предпоследнем матче 19-го тура УПЛ донецкий Шахтер в Харькове принимал черниговскую Десну.

Шахтер подходил к этому матчу уже имея за спиной один официальный поединок в этом году. Несколькими днями ранее подопечные Каштру нанесли поражение Бенфике в плей-офф Лиги Европы.

В первом тайме гости организованно оборонялись, практически не давая шансов забить "горнякам". В втором тайме скорость игры в исполнении Шахтера стала ещё большей.

"Северяне" продолжали уверенно держать защиту, а затем на 80-й минуте даже сами забили гол. Увы, арбитр после просмотра ВАР отменил взятие ворот.

Донецкий супер-клуб ещё больше взвинтил темп и лишь на 90+5 минуте сумел забить победный гол. Победу им принес гол в исполнении Марлоса.

Таким образом Шахтер вернул себе преимущество над Динамо в 14 очков.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Десна, ФК Заря, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, VAR, Шахтер - Десна.
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