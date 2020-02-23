По стопам Динамо: Шахтер в компенсированное время дожал Десну (Фото)

Новости спорта:Десна сумела выстоять в Харькове под напором чемпиона страны.

В предпоследнем матче 19-го тура УПЛ донецкий Шахтер в Харькове принимал черниговскую Десну.

Шахтер подходил к этому матчу уже имея за спиной один официальный поединок в этом году. Несколькими днями ранее подопечные Каштру нанесли поражение Бенфике в плей-офф Лиги Европы.

В первом тайме гости организованно оборонялись, практически не давая шансов забить "горнякам". В втором тайме скорость игры в исполнении Шахтера стала ещё большей.

"Северяне" продолжали уверенно держать защиту, а затем на 80-й минуте даже сами забили гол. Увы, арбитр после просмотра ВАР отменил взятие ворот.

Донецкий супер-клуб ещё больше взвинтил темп и лишь на 90+5 минуте сумел забить победный гол. Победу им принес гол в исполнении Марлоса.

Таким образом Шахтер вернул себе преимущество над Динамо в 14 очков.