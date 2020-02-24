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Смертельный вирус: в Италии отменили три футбольных матча серии А

Смертельный вирус: в Италии отменили три футбольных матча серии А
00:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости спорта:В связи с коронавирусом в Италии отменили три футбольных матча серии А.

Правительство Италии в связи с распространяющимся коронавирусом отменило спортивные мероприятия в Ломбардии и Венето, в том числе три футбольных матча серии А.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Польское радио.

В регионах Ломбардии и Венето в воскресенье должны были пройти матчи по футболу в высшем дивизионе: «Интер» - «Сампдория», «Верона» – «Кальяри» и «Аталанта» - «Сассуоло». Вчера, в субботу 22 февраля, в Италии были отменены 42 матча в любительских и молодежных лигах.

Число зараженных коронавирусом в Италии на протяжении последних двух дней стремительно растет, на данный момент оно достигло более 100 человек; умерли 3 человека. Инфицированные выявлены в Ломбардии, Венето, Пьемонте, Эмилии-Романье и Лацио, три человека скончались от коронавируса.

Напоминаем, вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19,затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето.

Правительство Италии закрыло 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия.

Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23 - 25 февраля.

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Серия А, Футбол, Матч, Новости футбола, Коронавирус.
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