Шедевр Марлоса - в обзоре матча Шахтер - Десна (Видео)

Донецкий Шахтер обошелся без пропущенного мяча благодаря первому в истории УПЛ просмотру VAR в ситуации забитым голом, после чего дожал соперника в компенсированное время.
Обзор матча:
Шахтер - Десна 1:0
Гол: Марлос, 90+4
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано (Исмаили, 71) — Степаненко, Патрик — Тете (Марлос, 62), Маркос Антонио (Тайсон, 62), Коноплянка — Мораес.
Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой — Арвеладзе, Домбровский — Картушов, Тотовицкий (Хлебас, 84), Гуцуляк (Старенький, 78) — Филиппов (Будковский, 89).