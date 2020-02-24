Реал потерял форварда накануне Эль-Класико

Новости спорта:Юный форвард Реала Родриго пропустит матч с Барселоной из-за дисквалификации.

Нападающий Реала Родриго пропустит матч с Барселоной из-за дисквалификации.

Бразилец получил красную карточку во вчерашней игре за молодежную команду Сливочных против Сан-Себастьяна (2:0).

Примечательно, что 19-летний форвард отхватил вторую желтую карточку за излишне бурное празднование забитого гола.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл в 18 матчах за основную команду Реала, забив семь мячей и отдав две результативные передачи.

Реал и Барселона сыграют на Сантьяго Бернабеу в ближайшее воскресенье, 1 марта. После 25 туров Примеры Королевский клуб отстает от лидирующих блаугранас на два очка.