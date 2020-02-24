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Гвардиола: Мы хотим подражать Реалу

Гвардиола: Мы хотим подражать Реалу
11:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий поединок, выразив свое восхищение соперником.

В среду, 26 февраля, Манчестер Сити на выезде сыграет против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий поединок, выразив свое восхищение соперником.

"Этот клуб меня невероятно восхищает. Игроки, которые за него выступали, так много раз играли в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал трофей.

Возможно, Клаудио Браво выигрывал Лигу чемпионов и кто-то еще. У Сити нет столько игроков, завоевывавших этот кубок. Но нам нужно желание выиграть турнир и быть самими собой. Мы можем победить в нем или проиграть, но нужно оставаться самими собой на протяжении 180 минут с Реалом. Это самое настоящее испытание.

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Реал - это клуб, которому мы хотим подражать и копировать, и мы должны быть там. Я хочу отправиться в Мадрид, а после матча сказать: "Мы показали себя такими, какие мы есть". В таких турнирах, как этот это самое главное", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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