Испанцы в Лионе, итальянцы - в Мадриде: кто обслужит матчи среды в ЛЧ

Стали известны судейские бригады на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду.
Матч Реал — Манчестер Сити рассудит итальянец Даниэле Орсато, а на игре Лион — Ювентус отработают испанские арбитры во главе с Хесусом Хилем Мансано.
Лион — Ювентус
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
Ассистенты: Диего Севилья, Анхель Родригес
Четвертый арбитр: Гильермо Фернандес
Видеопомощники арбитра: Хуан Мартинес Мунуэра, Рикардо Бенгоэчеа
Реал — Манчестер Сити
Главный арбитр: Даниэле Орсато
Ассистенты: Лоренцо Манганелли, Алессандро Гьяллатини
Четвертый арбитр: Даниэле Довери
Видеопомощники арбитра: Массимилиано Иррати, Чиро Карбоне
Матчи в Лионе и Мадриде состоятся в среду, 26 февраля. Ответные поединки пройдут 17 марта.