Испанцы в Лионе, итальянцы - в Мадриде: кто обслужит матчи среды в ЛЧ

Новости спорта:Стали известны судейские бригады на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стали известны судейские бригады на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду.

Матч Реал — Манчестер Сити рассудит итальянец Даниэле Орсато, а на игре Лион — Ювентус отработают испанские арбитры во главе с Хесусом Хилем Мансано.

Лион — Ювентус

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Ассистенты: Диего Севилья, Анхель Родригес

Четвертый арбитр: Гильермо Фернандес

Видеопомощники арбитра: Хуан Мартинес Мунуэра, Рикардо Бенгоэчеа

Реал — Манчестер Сити

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Ассистенты: Лоренцо Манганелли, Алессандро Гьяллатини

Четвертый арбитр: Даниэле Довери

Видеопомощники арбитра: Массимилиано Иррати, Чиро Карбоне

Матчи в Лионе и Мадриде состоятся в среду, 26 февраля. Ответные поединки пройдут 17 марта.