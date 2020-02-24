Бавария не может подписать звезду Бундеслиги

Новости спорта:Мюнхенцы не намерены платить 60 миллионов евро за центрбека Дайо Упамекано.

Бавария может отказаться от идеи подписания защитника РБ Лейпциг Дайо Упамекано. Мюнхенцы считает сумму в 60 миллионов евро за 21-летнего центрбека слишком высокой.

Руководство Баварии рассматривает Упамекано в качестве приоритетной замены Жерому Боатенгу, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Ранее в услугах Упамекано были заинтересованы Арсенал и Барселона. Отметим, что контракт защитника с РБ Лейпциг истекает в июне 2021 года.

В нынешнем сезоне Упамекано провел 26 матчей за РБ Лейпциг во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Бавария возглавляет чемпионат Германии, опережая РБ Лейпциг на одно очко. Завтра, 25 февраля, мюнхенцы на выезде сыграют против Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.