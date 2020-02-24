Беседин продлил контракт с Динамо

Новости спорта:Артем Беседин продлил контракт с киевлянами.

Глава Динамо Игорь Суркис рассказал в эфире телепрограммы Профутбол, что украинский форвард Артем Беседин продлил контракт с киевлянами.

Интересно, что футболиста подозревают в употреблении допинга. В его пробе, взятой после матча Лиги Европы, обнаружили запрещенные вещества, но никаких подробностей ни клуб, ни УЕФА не сообщают.

"Мне тяжело что-либо говорить. Не правильно будет говорить что-то, ведь 24 февраля в УЕФА в рассмотрят дело. Я думаю, что Беседин никогда не позволял себе что-то принимать. Это форс-мажор какой-то, в Динамо такое впервые за долгое время.

У Артема действует соглашение еще четыре года, он продлил его. Верю, что он скоро вернется в строй и снова поможет нам", - сказал Суркис.

Президент столичного клуба также прокомментировал состояние Миккеля Дуэлунда, который отыграл против Ворсклы первый матч с сезона-2018/19, а также высказался насчет центрального защитника Тамаша Кадара.

"Считаю, каждый футболист, который выходит в составе Динамо, должен делать разницу. Дуэлунд – тот игрок, который нам необходим. Он очень квалифицированный. По игре, по первому тайму он показал, что войдя в игровой ритм, физических кондиций ему хватает, он принесет команде многое.

По Кадару - давайте мы не будем ставить точку. Пока он – игрок Динамо", - рассказал Игорь Суркис в комментарии ТК Футбол 1/2/3.