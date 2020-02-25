Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:Ливерпуль в результативном матче обыграл Вест Хэм на Энфилде.

Ливерпуль в заключительном матче 27-го тура АПЛ дома сумел обыграть Вест Хэм — 3:2.

Команды обменялись быстрыми голами. На девятой минуте шикарным навесом Александра-Арнольда воспользовался Вейналдум, однако спустя три минуты подачу с угла поля от Снодграсса замкнул Диоп.

После перерыва Вест Хэм неожиданно вышел вперед — отметился вышедший на замену Форналс. Подопечные Клоппа сравняли счет довольно курьезным образом. Передача Робинсона нашла Салаха, а вот с ударом египтянина не справился Фабьянски, выпустив мяч из рук.

Победу Красным принес Мане — очередной ассист в свой актив записал Трент Александр-Арнольд.

Обзор матча:

Ливерпуль с 79 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити на 22 очка. Вест Хэм продолжает находиться в зоне вылета с 24 очками в активе.