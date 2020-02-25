Скачать
Вторник, 25.02.2020
Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)
Дерлис Гонсалес сотворил шедевр за Олимпию (Видео)
Неизвестное Динамо: первая серия (Видео)
Неизвестное Динамо: первая серия (Видео)
Календарь второго этапа УПЛ 19/20 (Фото)
Календарь второго этапа УПЛ 19/20 (Фото)
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду

В Японии отменили футбольные матчи из-за коронавируса

В Японии отменили футбольные матчи из-за коронавируса
14:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер j_league_en

Новости спорта:Игры Кубка японской лиги, назначенные на 26 февраля, отменены.

Японская J-лига на своем официальном сайте сообщила об отмене матчей Кубка японской лиги. Новая дата проведения игр пока неизвестна.

В целом, футбольные матчи в Японии не будут проводиться как минимум до 15 марта. Это сделано, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19.

На выходных 22-23 февраля состоялся первый тур чемпионата Японии. Виссел Кобе, в качестве меры предосторожности запретивший болельщикам петь и скандировать, сыграл 1:1 с Йокогамой.

Ранее в Италии приняли решение в связи с коронавирусом.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Японская J-лига, Коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер впервые заговорил о поражении от Фьюри
02 Российского боксера Ковалева арестовали в США
03 Легендарный чемпион мира призвал убрать первый тяжелый вес в боксе
04 Ливерпуль "перестрелял" Вест Хэм в АПЛ (Фото, Видео)
05 "Вася, понял!": Беринчик пригрозил Ломаченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь