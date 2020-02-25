В Японии отменили футбольные матчи из-за коронавируса

Новости спорта:Игры Кубка японской лиги, назначенные на 26 февраля, отменены.

Японская J-лига на своем официальном сайте сообщила об отмене матчей Кубка японской лиги. Новая дата проведения игр пока неизвестна.

В целом, футбольные матчи в Японии не будут проводиться как минимум до 15 марта. Это сделано, чтобы помешать распространению коронавируса Covid-19.

На выходных 22-23 февраля состоялся первый тур чемпионата Японии. Виссел Кобе, в качестве меры предосторожности запретивший болельщикам петь и скандировать, сыграл 1:1 с Йокогамой.

Ранее в Италии приняли решение в связи с коронавирусом.