Беседин отстранен от футбола на год

Новости спорта:Форвард Динамо Артем Беседин дисквалифицирован на один год.

По результатам слушаний Апелляционного органа УЕФА 24 февраля по дисциплинарному делу относительно осуществления Артемом Бесединым нарушения антидопинговых правил, форвард отстранен от футбола на один год. Об этом сообщает официальный сайт Динамо Киев.

Отметим, что игрок был изначально отстранен с 19 декабря, а потому срок дисквалификации отсчитывается именно с этой даты.

Поскольку стандартная дисквалификация за подобные нарушения составляет два года, можно предположить, что УЕФА согласился с аргументами футболиста и клуба, установив, что в действиях футболиста нет существенной вины.

"Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина. О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее", - гласит заявление киевлян.