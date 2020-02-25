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Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой

Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
17:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру взял с собой в Португалию 21 футболиста.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет с Бенфикой в Лиссабоне, который состоится 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру возьмет с собой в Португалию 21 футболиста. Стоит отметить, что на матч с лиссабонским клубом не полетят Даниил Сикан, Сиприано и Валерий Бондарь.

Список заявленных футболистов Шахтера на матч с Бенфикой выглядит следующим образом:

Календарь второго этапа УПЛ 19/20 (Фото)

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Марлос, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Фернандо, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес

Напомним, первый матч в Харькове Шахтер — Бенфика завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
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