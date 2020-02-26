Скачать
Среда, 26.02.2020
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Шахтер определился с составом на ответный матч с Бенфикой
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)

Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бавария разгромила Челси в Лондоне.

Челси разгромно уступил Баварии дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Автором дубля в ворота "синих" стал Серж Гнабри, а еще одним голов отличился Роберт Левандовски.

Видео голов матча Челси - Бавария:

Челси – Бавария – 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54; Левандовски, 76

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Рюдигер, А. Кристинсен, Алонсо – Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Ковачич – Джеймс, Жиру (Абрахам, 61), Маунт.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 90), Киммих – Гнабри (Толиссо, 85), Мюллер, Коман (Коутиньо, 66) – Левандовски.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Челси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
03 Зинченко может сыграть против Реала
04 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
05 Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь