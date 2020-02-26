Бавария разгромила Челси в Лиге чемпионов (Обзор матча)

Челси разгромно уступил Баварии дома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Автором дубля в ворота "синих" стал Серж Гнабри, а еще одним голов отличился Роберт Левандовски.
Видео голов матча Челси - Бавария:
Челси – Бавария – 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54; Левандовски, 76
Челси: Кабальеро – Аспиликуэта (Педро, 73), Рюдигер, А. Кристинсен, Алонсо – Баркли (Виллиан, 61), Жоржиньо, Ковачич – Джеймс, Жиру (Абрахам, 61), Маунт.
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Алькантара (Горецка, 90), Киммих – Гнабри (Толиссо, 85), Мюллер, Коман (Коутиньо, 66) – Левандовски.