Арбитр Брых установил рекорд Лиги чемпионов

Новости спорта:Феликс Брых стал абсолютным рекордсменом по числу проведенных матчей Лиги чемпионов.

Немецкий арбитр Феликс Брых стал абсолютным рекордсменом по числу проведенных матчей Лиги чемпионов. Во вторник в игре Наполи против Барселоны 44-летний юрист из Мюнхена отсудил свой 57-й матч в самом престижном клубном турнире Европы.

Брых обошел датчанина Кима Милтона Нильсена, который провел 56 матчей. Первую игру немец отработал 1 октября 2008 года.

«Вести 57 игр в Лиге чемпинов — необыкновенное достижение. Феликс может этим гордиться. Это отличная карьера. Абсолютно профессиональное отношение, которое заслуживает самого высокого признания», — прокомментировал достижение Брыха глава немецких арбитров Лутц Михаэль Фролих.

В матче Наполи-Барселона Феликс Брых показал 7 желтых карточек, одна из которой стала красной для полузащитника каталонцев Артуро Видаля.

Наполи сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 18 марта на Камп Ноу.