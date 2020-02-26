Ювентус хочет продлить контракт с Дибалой

Новости спорта:Аргентинец желает 12 млн евро за сезон.

Руководство туринского Ювентуса работает над продлением контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Его действующее соглашение с бьянконери рассчитано до лета 2022 года.

26-летний форвард хочет повышения зарплаты в Ювентуса до 12 миллионов евро за сезон, в то время как предложение туринцев — 9 миллионов евро + бонусы.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел 32 матча во всех турнирах за команду Сарри, забив 12 голов и сделав 12 результативных передач.

Аргентинец выступает за Ювентус с 2015 года. До этого он играл за Институто и Палермо.

На данный момент Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 60 очков после 25-ти сыгранных туров. Туринцы опережают второе Лацио на одно очко.