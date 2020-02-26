Лидер Бенфики успел восстановиться к матчу с Шахтером

Новости спорта:Карлос Винисиус сможет сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Нападающий Бенфики Карлос Винисиус сможет сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

Бразилец получил повреждение в последнем матче чемпионата Португалии с Жил Висенте, но к игре с Горняками он будет в строю.

В нынешнем сезоне 24-летний Винисиус забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за Бенфику во всех турнирах.

Неделю назад Шахтер обыграл Бенфику в Харькове со счетом 2:1, ответная игра в Лиссабоне состоится завтра. Стартовый свисток арбитра Бьорна Кейперса прозвучит в 22:00.