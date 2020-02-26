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Марадона хочет видеть Месси в Наполи

Марадона хочет видеть Месси в Наполи
17:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Диего Марадона хотел бы, чтобы Лионель Месси пополнил ряды неаполитанского клуба.

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", высказался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Я бы хотел сыграть против Месси. Он приехал на "Сан-Паоло" (стадион "Наполи". – Прим. ред.) в момент, когда команда находится в упадке. Месси никогда не проходил через опыт, который довелось пережить мне, но он может играть в Наполи в безопасности. Давайте проясним: он бы не смог сделать то же, что и я, но я бы хотел, чтобы у "Наполи" был Месси", — приводит слова Марадоны Football Italia.

Марадона защищал цвета "Наполи" с 1984 по 1991 год. Накануне, 25 февраля, неаполитанцы сыграли вничью с "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Ответная встреча пройдёт 18 марта.

Ранее Месси оформил покер в матче Барселона - Эйбар.

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ФК Барселона, ФК Наполи, Диего Марадона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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