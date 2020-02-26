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Среда, 26.02.2020
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Реал - Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало — в 22:00 (время киевское).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Жезус.

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Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ему будут ассистировать судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Реал - Манчестер Сити.
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