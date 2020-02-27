Ман Сити обыграл Реал в Мадриде в 1/8 финала ЛЧ

Новости спорта:Реал заканчивал матч в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.

Манчестер Сити победил Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

Все голы были забиты во втором тайме. Первыми отличились хозяева. Обрезка игроков Сити в середине поля привела в контратаке Реала и хаосу в обороне гостей. Иско оказался наедине с вратарем и забил.

Манчестер Сити отыгрался под занавес поединка, а вскоре и вышел вперед. Габриэл Жезус замкнул навес в штрафную Реала, а затем Кевин де Брюйне реализовал пенальти. Гости забили два мяча с 78 по 83 минуту.

Спустя несколько минут красную карточку за фол последней надежды получил капитан мадридцев Серхио Рамос.

Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере.