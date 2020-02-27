Ляказетт пролил свет на свое будущее в Арсенале

Новости спорта:Александр Ляказетт опроверг информацию о своем возможном летнем уходе из стана Канониров.

Форвард Арсенала Александр Ляказетт опроверг информацию о своем возможном летнем уходе из стана Канониров.

«Мой уход? Ничего не знаю об этом. У меня действующий контракт с Арсеналом и мне нет смысла уходить, если мной довольны в клубе».

Сегодня сообщалось, что Ляказетт достиг договоренности с клубом об уходе летом, если Канониры не выйдут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Напомним, что контракт французского форварда рассчитан еще на два года.

В текущем сезоне Ляказетт провел в составе Арсенала 24 матча во всех турнирах, забив восемь голов.

Арсенал на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с Вест Хэмом. До этого Арсеналу предстоит сразиться с Олимпиакосом в Лиге Европы и с Портсмутом в Кубке Англии.