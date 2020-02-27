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Алли могут дисквалифицировать за шутки о коронавирусе

Алли могут дисквалифицировать за шутки о коронавирусе
08:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Игрок записал на видео издевательства над человеком в аэропорту.

Футбольная ассоциация Англии предъявила официальные обвинения полузащитнику Тоттенхэма Деле Алли из-за шутливого видео о коронавирусе. Игроку грозит дисквалификация.

Футболист обвиняется в нарушении правила Е3 в отношении сообщений в социальных сетях. Пост полузащитника является оскорбительным и некорректным, показывающим недобросовестное поведение игрока вне поля.

Нарушение правил также произошло при отягчающих обстоятельствах, так как видео содержало намек на расу или национальность человека.

23-летний игрок, находясь в лондонском аэропорту Хитроу записал видео, на котором была слышна азиатская речь. «Короно что? Слушайте со звуком», — подписал видео Алли. Также англичанин снимал человека азиатской внешности, после чего перевел камеру на антисептическое средство. Игрок шутил о том, что вирусу надо быть очень быстрым, что его настичь.

В итоге данные видеоролики вызвали негативную реакцию общественности, а Деле Алли пришлось извиниться и заявить о том, что он никого не хотел оскорбить.

Полузащитник провел 27 матчей за Шпор в этом сезоне, забив 8 голов.

Тоттенхэм идет на 6-м месте АПЛ, набрав 40 очков после 27 туров. 1 марта команда Жохе Моуриньо примет Вулверхэмптон.

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Футбол, Новости футбола, Деле Алли.
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