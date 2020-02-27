Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Новости спорта:Бенфика и Шахтер сыграют в ответном матче Лиги Европы.

В четверг, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Матч состоится на стадионе Де Луш, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первой встрече победу одержали "горняки". Что касается второго поединка, то букмекеры уже определили фаворита противостояния, которым с большим преимуществом считают Бенфику.

Так, в конторе Parimatch сделать ставку на победу португальской команды можно с коэффициентом 1.85, в то время, как на успех "горняков" - 4.20. Ничейный результат здесь оценили в 3.85.

Очные встречи:

20.02.20 Шахтер - Бенфика - 2:1 (Лига Европы)

04.12.07. Шахтер - Бенфика - 1:2 (Лига чемпионов)

03.10.07. Бенфика - Шахтер - 0:1 (Лига чемпионов)