В Челси планируется грандиозная "чистка": кто не нужен Лэмпарду

Новости спорта:Фрэнк Лэмпард планирует летом существенно обновить состав лондонцев.

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард планирует провести чистку в клубе и летом расстаться с восемью игроками, сообщает The Sun.

Точно не видит Люмпард будущего в составе "синих" у вратаря Кепы Аррисабалаги, защитников Маркуса Алонсо и Эмерсона, а также полузащитников Росса Баркли и Жоржиньо. По кандидатурам Курта Зума, Виллиана и Педро решение будет приниматься уже после окончания сезона в зависимости от игры в оставшихся играх.

Отмечается, что Лэмпард понимает риски таких изменений состава, но поражение от Баварии в Лиге чемпионов и результаты в Премьер-лиги не оставляют ему выбора.

Ближайшим летом "аристократов" точно пополнит вингер Аякса Хаким Зиеш. Кроме него Лэмпард настаивает на покупке еще четырех игроков, среди которых левый защитник Лестера Бен Чилвелл и вратарь Атлетико Ян Облак.