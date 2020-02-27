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Бекхэм рассказал о своей мечте, упомянув Месси и Роналду

Бекхэм рассказал о своей мечте, упомянув Месси и Роналду
12:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:У совладельца дебютанта МЛС Интер Майами, Дэвида Бекхэма, амбициозные планы.

Накануне дебюта команды Интер Майами в сезоне МЛС один из совладельцев команды Дэвид Бекхэм поделился некоторыми своими планами.

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе.

Интер Майами неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении", – цитирует Бекхэма Mundo Deportivo.

Свой первый матч Интер Майами проведет в понедельник, 2 марта, на выезде против победителя прошлого регулярного сезона ФК Лос-Анджелес.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Новости футбола.
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