Новый челлендж в украинском футболе: Верес бросил вызов Минаю (Фото)

Новости спорта:Ровненский клуб начал челлендж среди футбольных клубов Украины.

Новый челлендж под название "Озеленення України" пройдет с участием украинских футбольных клубов. Народный клуб Верес объявил о том, что бросает вызов на участие в конкурсе ФК Минай.

"Игроки красно-черных первыми среди футбольных клубов присоединились к глобальному проекту "Greening Planet" и передают эстафету футболистам ФК "Минай", - гласит заявление клуба.

По условиям, нужно сфотографироваться с табличкой проекта "Озеленення України" и опубликовать фото с хэш-тегами #ОзелененняУкраїни #GreeningUkraine. И присоединиться к высадке одного миллиона деревьев 21 марта этого года.

Ранее сообщалось, что ровненский клуб стал частью настольной игры и теперь Верес можно купить в Монополию.