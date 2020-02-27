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Кулибали стал на шаг ближе к ПСЖ

Кулибали стал на шаг ближе к ПСЖ
13:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кулибали купил дом в Париже на фоне слухов о переходе в ПСЖ.

Защитник Наполи Калиду Кулибали купил дом в Париже, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Le Parisien.

Новое жилье обошлось футболисту более чем в четыре миллиона евро, а также включает в себя шесть комнат и вид на Эйфелеву башню.

Сенегальца связывают с возможным переходом в ПСЖ, где тот будет призван заменить Тиаго Силву в центре защиты. При этом Кулибали связан с Наполи контрактом до 2023 года.

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В нынешнем сезоне Кулибали сыграл в 21 матче неаполитанцев во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Наполи с Калиду в составе на сегодняшний день занимает шестое место в таблице чемпионата Италии и борется с Барселоной за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В свою очередь, ПСЖ возглавляет таблицу французской Лиги 1, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл дортмундской Боруссии (1:2).

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ПСЖ, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Калиду Кулибали.
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