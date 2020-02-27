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Барселона и Манчестер Юнайтед включились в борьбу за нападающего Вернера

Барселона и Манчестер Юнайтед включились в борьбу за нападающего Вернера
14:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сам форвард предпочтение отдает Ливерпулю.

По информации The Athletic, нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер имеет в своем распоряжении, как минимум, три хороших варианта продолжения карьеры.

Помимо конкретного интереса со стороны Ливерпуля, подписать игрока также желают Барселона и Манчестер Юнайтед.

По сравнению с мерсисайдцами, которые готовы заплатить за Вернера 30 млн евро и дать ему оклад в 8 млн евро в год, каталонцы и манкунианцы никаких конкретных активностей еще не проявляли.

Также сообщается, что самому Вернеру больше всего импонирует вариант с Ливерпулем. Ожидается, что уже в марте могут развернуться полноценные переговоры между клубами и игроком.

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В текущем сезоне 24-летний немец провел 33 матча за "быков", отметившись 27 голами и 11 ассистами.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Тимо Вернер.
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