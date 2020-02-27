Эшли Янг хочет стать легендой Интера

Новости спорта:Полузащитник Интера Эшли Янг поведал о своих целях.

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Лудогорца в программке к поединку Интер разместил интервью полузащитника Эшли Янга.

"В моей карьере было несколько моментов, когда мне приходилось что-то менять, – сказал Янг. – Я начинал, как нападающий, потом был вингером, фланговым защитником. Тренеры понимали, что я универсал, а я старался на любой позиции приносить пользу команде".

"Еще в детстве я часто смотрел матчи итальянской лиги и думал, что, возможно, когда-нибудь я буду играть в Италии. И вот я здесь. Думаю, каждый футболист, надевавший форму Интера, видел множество трофеев, выигранных "нерадзурри" за свою великую историю, и мечтал стать частью этой истории. И я не исключение".

Янг провел в составе Интера 6 матчей и стал автором гола в поединке против Лацио.