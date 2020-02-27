СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина

Новости спорта:По данным инсайдеров, Динамо оспаривать решение по Беседину не будет, учитывая риски.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается воспользоваться своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный комитет (CAS) по делу форварда "Динамо" Артема Беседина и доктора клуба Леонида Миронова. Срок подачи апелляции истекает 16 марта.

Стороны процесса до сих пор имеют на руках только резолютивную часть решения УЕФА. "Динамо" и сам Артем Беседин его оспаривать не будут. В клубе учитывают риски, которые могут возникнуть по делам этой категории в CAS.

По сведениям телеграм-канала Dynamo Inside, вердикт клубом оценен как приемлемый. А вот в WADA, судя по всему, недовольны небольшим сроком дисквалификации игрока.

Напомним, 24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. Наказание стало известно на следующий день. Футболист столичного клуба был дисквалифицирован на 1 год.