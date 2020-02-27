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СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина

СМИ: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина
16:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:По данным инсайдеров, Динамо оспаривать решение по Беседину не будет, учитывая риски.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается воспользоваться своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный комитет (CAS) по делу форварда "Динамо" Артема Беседина и доктора клуба Леонида Миронова. Срок подачи апелляции истекает 16 марта.

Стороны процесса до сих пор имеют на руках только резолютивную часть решения УЕФА. "Динамо" и сам Артем Беседин его оспаривать не будут. В клубе учитывают риски, которые могут возникнуть по делам этой категории в CAS.

По сведениям телеграм-канала Dynamo Inside, вердикт клубом оценен как приемлемый. А вот в WADA, судя по всему, недовольны небольшим сроком дисквалификации игрока.

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Напомним, 24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского "Динамо" Артема Беседина. Наказание стало известно на следующий день. Футболист столичного клуба был дисквалифицирован на 1 год.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Беседин, WADA.
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