Кадар исключен из заявки Динамо, игрок направляется в Будапешт

Новости спорта:Венгерский защитник больше не сыграет за киевский клуб в нынешнем сезоне.

Центральный защитник киевского Динамо и сборной Венгрии Тамаш Кадар больше не поможет "бело-синим" в нынешнем сезоне.

Дело в том, что 29-летний защитник больше не числится в заявке столичного клуба на официальном сайте Премьер-лиги.

Кроме того, уже после начала сезона Тамаш уехал на родину в Будапешт, о чем сообщил в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в венгерский Фехервар и московское Динамо.

В текущем сезоне Тамаш Кадар провел за Динамо 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.