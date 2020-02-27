Кадар исключен из заявки Динамо, игрок направляется в Будапешт

Центральный защитник киевского Динамо и сборной Венгрии Тамаш Кадар больше не поможет "бело-синим" в нынешнем сезоне.
Дело в том, что 29-летний защитник больше не числится в заявке столичного клуба на официальном сайте Премьер-лиги.
Кроме того, уже после начала сезона Тамаш уехал на родину в Будапешт, о чем сообщил в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в венгерский Фехервар и московское Динамо.
В текущем сезоне Тамаш Кадар провел за Динамо 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.