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Кадар исключен из заявки Динамо, игрок направляется в Будапешт

Кадар исключен из заявки Динамо, игрок направляется в Будапешт
18:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Венгерский защитник больше не сыграет за киевский клуб в нынешнем сезоне.

Центральный защитник киевского Динамо и сборной Венгрии Тамаш Кадар больше не поможет "бело-синим" в нынешнем сезоне.

Дело в том, что 29-летний защитник больше не числится в заявке столичного клуба на официальном сайте Премьер-лиги.

Кроме того, уже после начала сезона Тамаш уехал на родину в Будапешт, о чем сообщил в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в венгерский Фехервар и московское Динамо.

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В текущем сезоне Тамаш Кадар провел за Динамо 20 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Тамаш Кадар.
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