Скачать
Пятница, 28.02.2020
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Кадар отправился покорять Китай
Кадар отправился покорять Китай
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)
Телеграф получил престижную награду НОК (Фото)

Александрия заявила новичков на вторую часть сезона УПЛ

Александрия заявила новичков на вторую часть сезона УПЛ
11:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Зимние новички Александрии Роман Вантух, Богдан Мышенко и Артем Гордиенко заявлены клубом на остаток сезона Favbet Лиги.

Зимние новички Александрии Роман Вантух, Богдан Мышенко и Артем Гордиенко заявлены клубом на остаток сезона Favbet Лиги.

Ранее сообщалось, что команда Шарана может не заявить Мышенко и Гордиенко, ведь оба игрока выступали вне Украины и для их дозаявки закрыта система ТМС (Transfer Matching System). В итоге с Александрии сняли запрет на регистрацию новых игроков.

Вантух перешел из Динамо и будет выступать за команду Владимира Шарана на правах аренды до конца сезона.

Экс-полузащитник Зари и Шерифа Гордиенко и бывший игрок Торпедо-БелАЗ Мышенко подписали полноценные контракты с бронзовым призером чемпионата Украины.

В данный момент команда Шарана находится на пятом месте турнирной таблицы УПЛ. В следующем матче Александрия сыграет завтра против ПФК Львов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Александрия, Артем Гордиенко, Роман Вантух, Богдан Мышенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
05 Саблистка Харлан получила рекордную награду НОК Украины (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь