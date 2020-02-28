Александрия заявила новичков на вторую часть сезона УПЛ

Новости спорта:Зимние новички Александрии Роман Вантух, Богдан Мышенко и Артем Гордиенко заявлены клубом на остаток сезона Favbet Лиги.

Зимние новички Александрии Роман Вантух, Богдан Мышенко и Артем Гордиенко заявлены клубом на остаток сезона Favbet Лиги.

Ранее сообщалось, что команда Шарана может не заявить Мышенко и Гордиенко, ведь оба игрока выступали вне Украины и для их дозаявки закрыта система ТМС (Transfer Matching System). В итоге с Александрии сняли запрет на регистрацию новых игроков.

Вантух перешел из Динамо и будет выступать за команду Владимира Шарана на правах аренды до конца сезона.

Экс-полузащитник Зари и Шерифа Гордиенко и бывший игрок Торпедо-БелАЗ Мышенко подписали полноценные контракты с бронзовым призером чемпионата Украины.

В данный момент команда Шарана находится на пятом месте турнирной таблицы УПЛ. В следующем матче Александрия сыграет завтра против ПФК Львов.