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Украина подпустила к себе Турцию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина подпустила к себе Турцию в таблице коэффициентов УЕФА
12:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Шахтер сыграл вничью, а Истанбул Башакшехир победил.

По итогам завершившихся на неделе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина заработала 0,2 очка для таблицы коэффициентов УЕФА — Шахтер на выезде сыграл со счетом 3:3 с Бенфикой.

В данный момент у Украины 34,1 зачетных балла в рейтинге и 10-е место. В то же время, находящаяся на 11-м месте Турция приблизилась к Украине за счет победы Башакшехира над Спортингом и прохода клуба из Стамбула в следующий раунд Лиги Европы (33,2 очка).

Из конкурентов ближе всего к Украине находятся Нидерланды, у которых после неудачи Аякса и АЗ 35,750 очков и больше нет представителей в еврокубках.

Продолжает лидировать в таблице коэффициентов Испания (98,997), на втором месте Англия (87,748), на третьей строчке идет Германия (70,784).

Таблица:

1. Испания — 98,998

2. Англия — 87,748

3. Германия — 70,784

4. Италия — 67,939

5. Франция — 56,415

6. Португалия — 49,449

7. Россия — 45,549

8. Бельгия — 37,900

9. Нидерланды — 35,750

10. Украина — 34,100

11. Турция — 33,200

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола.
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