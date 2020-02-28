Реал обсудит с Боруссией Д трансфер Холанда

Новости спорта:Норвежский форвард Эрлинг Холанд может сменить Дортмунд на Мадрид.

Реал сохраняет интерес к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, передает AS.

Согласно информации испанской прессы, руководство Галактикос уже вышло на контакт с представителями Боруссии по вопросу подписания Эрлинга.

Норвежец присоединился к Боруссии на старте календарного года, с тех пор забив 12 голов в 8 матчах за команду во всех турнирах.

Всего в нынешнем сезоне Холанд, который провел первую часть кампании в составе Зальцбурга, забил 40 голов в 30 матчах во всех турнирах.

В свою очередь, Реал продлил контракт со своим нападающим Каримом Бензема до 2022 года.

На сегодняшний день подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в таблице Примеры и отстают от лидирующей Барселоны на два очка.