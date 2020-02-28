Кравец рассказал об особенностях турецкого футбола

Новости спорта:Украинский футболист Артем Кравец, который выступает в чемпионате Турции, в восторге от фанатов своего клуба.

Украинский легионер турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец рассказал о своей адаптации в новом клубе и новом для себя чемпионате.

«В плане футбола и вообще всей адаптации мне не привыкать играть за границей, но все равно Турция – это специфическая страна. Какие-то повреждения, нефутбольные моменты очень сильно влияют на этот процесс. А так все хорошо, особенно мне нравится в плане болельщиков.Чувствую искреннюю поддержку, меня тут любят и ценят. Это самое главное – их поддержка добавляет сил и уверенности.

Дело не в том, что в «Динамо» такого не было. Тут речь, скорее, про всю Украину. Такая страна, у нас не сильно любят футболистов, особенно украинских.

Такой поддержки, какую я чувствовал Турции, «Штутгарте», «Гранаде», в Украине не было. Не знаю, какие причины, возможно, такая жизнь в нашей стране».