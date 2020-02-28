Скачать
Пятница, 28.02.2020
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Усик - Чисора: названа точная дата боя
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Лига Европы: определились пары 1/8 финала
Лига Европы: определились пары 1/8 финала

Кравец рассказал об особенностях турецкого футбола

Кравец рассказал об особенностях турецкого футбола
15:28 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский футболист Артем Кравец, который выступает в чемпионате Турции, в восторге от фанатов своего клуба.

Украинский легионер турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец рассказал о своей адаптации в новом клубе и новом для себя чемпионате.

«В плане футбола и вообще всей адаптации мне не привыкать играть за границей, но все равно Турция – это специфическая страна. Какие-то повреждения, нефутбольные моменты очень сильно влияют на этот процесс. А так все хорошо, особенно мне нравится в плане болельщиков.Чувствую искреннюю поддержку, меня тут любят и ценят. Это самое главное – их поддержка добавляет сил и уверенности.

Дело не в том, что в «Динамо» такого не было. Тут речь, скорее, про всю Украину. Такая страна, у нас не сильно любят футболистов, особенно украинских.

Такой поддержки, какую я чувствовал Турции, «Штутгарте», «Гранаде», в Украине не было. Не знаю, какие причины, возможно, такая жизнь в нашей стране».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Кравец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
02 Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
03 Усик - Чисора: названа точная дата боя
04 Бенфика - Шахтер: слова Лаже после матча Лиги Европы
05 Шахтер выстоял в Лиссабоне и прошел Бенфику в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь