Лига Европы: определились пары 1/8 финала

Новости спорта:В ходе жеребьевки стали известны все пары стадии 1/8 Лиги Европы.

В пятницу, 28 февраля, в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой определились все соперники этой стадии.

В церемонии приняли участие 16 команд, которые прошли стадию 1/16. Украину в следующем раунде представит Шахтер. "Горняки" прошли португальскую Бенфику, что позволило им выйти в 1/8.

Отметим, что один матч 1/16 не состоялся - из-за шторма перенесли поединок РБ Зальцбург - Айнтрах. Он состоится в субботу, 29 февраля, и определит еще одного участника следующей стадии.

Пары 1/8 финала Лиги Европы:

Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания)

Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия)

Рейнджерс (Шотландия) - Байер Леверкузен (Германия)

Вольфсбург (Германия) - Шахтер Донецк (Украина)

Интер (Италия) - Хетафе (Испания)

Севилья (Испания) - Рома (Италия)

Айнтрахт или Зальцбург - Базель (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта.