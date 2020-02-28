Италия примет Евро-2020, несмотря на коронавирус

Несмотря на эпидемию коронавируса, матч открытия чемпионата Европы-2020 пройдет в Риме.
"Евро начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с властями Италии касательно коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости менять расписание".
"Вопрос находится под постоянным контролем", — приводит слова представителя УЕФА The Guardian.
Ранее сообщалось, что сотрудники и игроки Ньюкасла не будут жать друг другу руки из-за коронавируса. Также Ливерпуль могут оставить без чемпионства, если сезон не будет доигран из-за коронавируса.