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Пятница, 28.02.2020
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Италия примет Евро-2020, несмотря на коронавирус

Италия примет Евро-2020, несмотря на коронавирус
19:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Представитель УЕФА сообщил, что все должно пройти по плану.

Несмотря на эпидемию коронавируса, матч открытия чемпионата Европы-2020 пройдет в Риме.

"Евро начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с властями Италии касательно коронавируса и его распространения. На данный момент нет необходимости менять расписание".

"Вопрос находится под постоянным контролем", — приводит слова представителя УЕФА The Guardian.

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Ранее сообщалось, что сотрудники и игроки Ньюкасла не будут жать друг другу руки из-за коронавируса. Также Ливерпуль могут оставить без чемпионства, если сезон не будет доигран из-за коронавируса.

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Италия, УЕФА, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Коронавирус.
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