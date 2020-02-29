Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 неожиданно обыграл киевское Динамо (3:1).
Хет-триком в составе хозяев отметился Владислав Супряга. У киевлян единственным забитым мячом отличился Беньямин Вербич.
Обзор матча:
Днепр-1 — Динамо 3:1
Голы: Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5 (с пенальти)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко, Вакулко — Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87) — Хобленко (Шаповал, 78)
Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84) — Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич — Русин (Де Пена, 77)