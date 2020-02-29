Невероятный гол Ювентуса в ворота киевского Арсенала (Видео)

Новости спорта:Итальянский клуб спасся на последних секундах в игре против украицев.

Совсем недавно проходил международный детский турнир Ateitis Cup, на соревнование приехали не только воспитанники украинских клубов, а и гости из Европы.

Пожалуй, самым именитыми выглядели воспитанники Ювентуса.

Долгое время в матче с итальянцами вели игроки киевского Арсенала U-14, однако под конец матча молодому дарованию туринцев удался пушечный удар, который позволил Ювентусу сравнять счет.

Соревнование проходит в Литве. Победителем стал московский Спартак.

Стоит отметить, что на соревнованиях Украину представлял только Арсенал.