Шевченко может возглавить Милан этим летом

Новости спорта:Андрей Шевченко может покинуть сборную Украины.

Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.

Немец Ральф Рангник решил не возобновлять тренерскую карьеру, поэтому украинский специалист является претендентом номер один на занятие данного поста.

Шансы остаться у Стефано Пиоли очень малы, руководство не довольно ни игрой не результатами.

Шевчнко в период с 1999 по 2006 год играл за клуб, становился победителем Лиги чемпионов и дважды становился лучшим бомбардиром Серии А.

С лета 2016 года он тренирует сборную Украины, которую вывел на Евро-2020.