Шевченко может возглавить Милан этим летом

Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.
Немец Ральф Рангник решил не возобновлять тренерскую карьеру, поэтому украинский специалист является претендентом номер один на занятие данного поста.
Шансы остаться у Стефано Пиоли очень малы, руководство не довольно ни игрой не результатами.
Шевчнко в период с 1999 по 2006 год играл за клуб, становился победителем Лиги чемпионов и дважды становился лучшим бомбардиром Серии А.
С лета 2016 года он тренирует сборную Украины, которую вывел на Евро-2020.