Скачать
Суббота, 29.02.2020
И в футболе знаток, и модель: Александра Лобода во всей красе (Фото)
И в футболе знаток, и модель: Александра Лобода во всей красе (Фото)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Легкоатлетка Прищепа попалась на допинге
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)
Отличная игра Михайлюка и долгожданная победа Детройта (Видео)

Шевченко может возглавить Милан этим летом

Шевченко может возглавить Милан этим летом
15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко может покинуть сборную Украины.

Как сообщает ряд итальянски источников, Милан летом намерен переманить Андрея Шевченко к клубной работе.

Немец Ральф Рангник решил не возобновлять тренерскую карьеру, поэтому украинский специалист является претендентом номер один на занятие данного поста.

Шансы остаться у Стефано Пиоли очень малы, руководство не довольно ни игрой не результатами.

Матчи чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса

Шевчнко в период с 1999 по 2006 год играл за клуб, становился победителем Лиги чемпионов и дважды становился лучшим бомбардиром Серии А.

С лета 2016 года он тренирует сборную Украины, которую вывел на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Милан, Серия А, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, ЧЕ-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол года: в Шотландии сотворили невероятный шедевр (Видео)
02 Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
03 Хет-трик Супряги, VAR и удаления: Динамо повержено в Днепре (Видео)
04 Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
05 Cупер-гол украинца за Ливерпуль в ворота французского клуба (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь