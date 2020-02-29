Курьезный ляп вратаря во Франции (Видео)

Новости спорта:Во второй французской лиге вратарь закинул мяч в собственные ворота.

Кан и Гренобль не так давно играли в Лиге 1.

Сейчас эти клубы твердые середняки Лиги 2.

В их очном поединке произошел курьез года.

Вратарь гостей пытался вбросить мяч в игру, но тот оказался в своих же воротах.