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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии празднует 8-летие (Фото)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии празднует 8-летие (Фото)
17:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бенедикт Хёведес празднует именины.

29 февраля  бывает раз в четыре года. Особенно не везет тем, кто рождается в этот день, ведь праздновать день рождение приходится очень редко.

Иногда в этот день рождаются и люди, которые в последствии становятся профессиональными футболистами и даже выигрывают Чемпионат мира.

Одним их таких есть Бенедикт Хёведес. В 2014 году он был включен в состав сборной Германии на ЧМ-2014 и даже выиграл его вместе со своей сборной.

Так вот, сегодня он празднует лишь 8-летие. Конечно, если откинуть юмор, то ему уже аж 32 года.

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За карьеру защищал цвета Шальке, Ювентуса, а сейчас играет за российский Локомотив.

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Новости спорта, Новости футбола, Шальке, Бенедикт Ховедес.
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