Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии празднует 8-летие (Фото)

Новости спорта:Бенедикт Хёведес празднует именины.

29 февраля бывает раз в четыре года. Особенно не везет тем, кто рождается в этот день, ведь праздновать день рождение приходится очень редко.

Иногда в этот день рождаются и люди, которые в последствии становятся профессиональными футболистами и даже выигрывают Чемпионат мира.

Одним их таких есть Бенедикт Хёведес. В 2014 году он был включен в состав сборной Германии на ЧМ-2014 и даже выиграл его вместе со своей сборной.

World Cup winner @BeneHoewedes was born on February 29, 1988. Happy 8th birthday #LeapDay pic.twitter.com/28XoRWJiJm — B/R Football (@brfootball) February 29, 2020

Так вот, сегодня он празднует лишь 8-летие. Конечно, если откинуть юмор, то ему уже аж 32 года.

За карьеру защищал цвета Шальке, Ювентуса, а сейчас играет за российский Локомотив.