Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии празднует 8-летие (Фото)

29 февраля бывает раз в четыре года. Особенно не везет тем, кто рождается в этот день, ведь праздновать день рождение приходится очень редко.
Иногда в этот день рождаются и люди, которые в последствии становятся профессиональными футболистами и даже выигрывают Чемпионат мира.
Одним их таких есть Бенедикт Хёведес. В 2014 году он был включен в состав сборной Германии на ЧМ-2014 и даже выиграл его вместе со своей сборной.
World Cup winner @BeneHoewedes was born on February 29, 1988.
Happy 8th birthday #LeapDay pic.twitter.com/28XoRWJiJm
— B/R Football (@brfootball) February 29, 2020
Так вот, сегодня он празднует лишь 8-летие. Конечно, если откинуть юмор, то ему уже аж 32 года.
За карьеру защищал цвета Шальке, Ювентуса, а сейчас играет за российский Локомотив.