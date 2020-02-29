Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)

В рамках 24-го тура Бундеслиги Бавария пожаловала в гости к середняку первенства Хоффенхайму.
Спустя чуть больше часа игры гости вели 6:0. После этого их фанаты на своем секторе начали доставать плакаты с оскорблениями в адресс владельца клуба Хоффенхайм.
Успокоить болельщиков пытались игроки.
Очень зол на их поведение был и Ханс-Дитер Флик.
Игроки клубов в ответ на такой поступок начали перекатывать мяч по полю без какой-либо борьби.
Volvieron a la cancha, pero los jugadores de Hoffenheim y Bayern Múnich decidieron protestar con los hinchas visitantes sin jugar los últimos minutos.
Así están pic.twitter.com/HUcwxq06yk
— Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 29, 2020
К слову, такая выходка может привести к тому, что мюнхенскому клубу засчитают техническое поражение 0:3.