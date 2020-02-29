Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

Новости спорта:Подбора голов, из-за которых его полюбили в Италии.

Cегодня появилась информация, что следующим летом Андрей Шевченко возглавит Милан.

В честь такой новости сайт Телеграф Спорт подготовил галерею с лучшими фотографиями украинского форварда в составе "россонери".

Стоит отметить, что период в итальянском клубе действительно был удачным для Андрея. В Серии А нападающий провел 226 матчей и забил 127 голов. При нем клуб выигрывал Скудетто и Лигу чемпионов.

За сборную Украины, которую сейчас тренирует, он выходил 111 раз, соперники от него в свои ворота получили аж 48 мячей.