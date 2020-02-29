Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ

Новости спорта:Уотфорд сотворил самую громкую сенсацию этого сезона.

10 января, 2019-й год. Именно тогда Ливерпуль потерпел последнее поражение в АПЛ. Более года их соперники ничего не смогли с ними сделать.

Герой нашелся в лице Уотфорда, который показал, что даже "машина" Клоппа победимая. Уже по первому тайму видно, что гости не чувствуют себя так, как обычно. Много чего не выходило, часто случались обрезки.

Второй тайм доказал, что это не случайность. Исмаила Сарр за шесть минут оформил дубль. Затем "добил" Ливерпуль Трой Дини.

Конечно, это вряд ли помешает "мерсисайдцам" оформить титул, но пощечину они получили хорошую. Сейчас они опережают Ман Сити на 22 очка, у тех есть игра в запасе. Уотфорд благодаря победе покинул зону вылета.