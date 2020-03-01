"Зозуля - коммунист": болельщики Райо Вальекано вновь оскорбили Зозулю (Видео)

Новости спорта:Роман Зозуля в очередной раз подвергся оскорблениям от фанатов Райо Вальекано.

Болельщики «Райо Вальекано» скандировали «Он коммунист, Зозуля – коммунист» на гостевом матче с «Альбасете», сообщает Tiempo de Juego.

Ожидалось, что встречу посетят около 150 фанов «Райо». Усилены меры безопасности, к охране порядка привлекли полицию.

Сам Зозуля вышел в стартовом составе.

Матч первого круга был прерван после первого тайма из-за оскорблений Романа фанами «Райо». В частности, украинца называли нацистом. Стоит отметить, что саппорт Альбасете овациями встретил украинского форварда.

Así recibe el Carlos Belmonte a Roman Zozulia pic.twitter.com/Nl0NAARpgA — Pepe Coy López (@PepecLopez) February 29, 2020

Ожидалось, что встречу доиграют при пустых трибунах 19 февраля. Кроме того, «Райо» обязан выплатить 18 тысяч евро и закрыть часть трибун на 2 ближайших домашних матча. «Райо Вальекано» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).