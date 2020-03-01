Министр спорта Италии о "новом кальчополи"

Новости спорта:Министр спорта Италии Винченцо Спадафора отрицает, что издал указ о переносе пяти матчей 26-го тура Серии А по "рекомендации" Ювентуса.

В Италии набирает обороты протестная кампания, организаторы которой, поклонники Интера, утверждают, что из-за эпидемии коронавируса откладывают только те матчи, которые выгодно перенести Ювентусу.

"Да, я слышал о так называемом "новом кальчополи", – прокомментировал ситуацию министр спорта Винченцо Спадафора для ANSA. – Но обвинения в том, что мы руководствуемся рекомендациями со стороны Ювентуса — это бред. Наша единственная цель — здоровье людей".

В четверг, 27 февраля, руководство Серии А приняло решение проводить матчи в проблемных регионах, но на следующий день Спадафора настоял на отмене пяти матчей 26-го тура.

В Италии зафиксировано более 1000 случаев заражением коронавируса, 29 из которых завершились летальным исходом.

Директор Интера Беппе Маротта считает, что если переносы продолжатся, первенство Серии А не будет доиграно.