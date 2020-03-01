Малиновский забил красивым ударом в Серии А (Видео)

Новости спорта:Украинец поставил точку в очень результативном матче.

В матче Лечче - Аталанта зрители увидели аж девять голов.

После первого тайма счет был равным 2:2, но во втором началась феерия голов от игроков Джан Пьеро Гасперини.

Поучаствовал в разгроме и игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Именно он на 90+3 минуте установил окончательный счет 2:7.

Стоит отметить, что Руслан вышел на поле на 69-й минуте. На пять минут раньше в игру вошел другой украинец Евгений Шахов, который с лета выступает за Лечче.

Эта победа позволила клубу с Берегамо закрепиться на четвертом месте.