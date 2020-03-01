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РБ Лейпциг и Байер обменялись голами в центральном матче 24-го тура Бундеслиги (Видео)

РБ Лейпциг и Байер обменялись голами в центральном матче 24-го тура Бундеслиги (Видео)
21:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В рамках 24-го игрового дня Бундеслиги на Ред Булл Арене состоялся центральный матч тура между РБ Лейпциг и Байером.

Команды обменялись голами в первом тайме и больше голов не забивали.

Таким образом, "быки" отдалились от Баварии уже на три очка, занимая второе место с 49-ю пунктами. Леверкузенцы в активе имеют 44 пункта и занимают пятое место, отставая от четвертой гладбахской Боруссии, у которой матч в запасе, на два очка.

РБ Лейпциг в следующем туре встретится с Вольфсбургом (7 марта), а затем дома примут Тоттенхэм (10 марта) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Байер 4-го марта на Бай-Арене сыграет с Унионом.

Соперник Шахтера по Лиге Европы отыгрался с 0:2 в матче Бундеслиги (Видео)

РБ Лейпциг - Байер Леверкузен 1:1

Голы: Шик, 32 — Бейли, 29.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле, Сабитцер, Анхелиньо — Форсберг, Нкунку (Айдара, 75) — Шик (Вольф, 82), Вернер (Поульсен, 71).

Байер: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Амири, Паласиос (Арангис, 64), Демирбай, Венделл — Хаверц, Аларио (Белараби, 90), Бейли (Диаби, 71).

Предупреждения: Демирбай, Та, Диаби.

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