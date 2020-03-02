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"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге

"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Примере.

В Эль Классико все решили голы Винисиуса и Мариано.

В центральном матче 26-го тура футбольного чемпионата Испании (Ла Лиги) мадридский «Реал» обыграл дома «Барселону» 2:0.

В первом тайме мячом больше владела «Барселона», но голевых моментов почти не было. После перерыва «Реал» полностью переиграл гостей. На 71-й минуте 19-летний бразилец Жуниор Винисиус вывел хозяев вперед. А уже в компенсированное время Мариано удвоил преимущество. 2:0 - победа «Реала».

После этой победы «Реал» набрал 56 очков и вышел на первое место. «Барселона» отстает на одно очко.

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Испания, Реал, Барселона, Футбол, Эль Класико, Новости футбола, Реал Мадрид.
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